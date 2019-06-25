25.06.2019 16:46
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MASKİ'de Kula'nın yatırımları görüşüldü

MASKİ

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Kula Kaymakamı Kemal Duru ile Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ağırlayarak ilçedeki yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun 'u makamında konuk etti. Genel Müdür Başaran'a hayırlı olsun dileklerini ileten Duru, kendisine görevinde başarılar diledi. Görüşmede Kula ilçesinde hayata geçirilen hizmet ve yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

" Manisa 'mız için çalışıyoruz"

Göstermiş oldukları nezaketten ötürü konuklarına teşekkür eden MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "17 ilçemizin tamamında gerek mülki amirler gerekse de yerel yönetim temsilcilerimiz ile sürekli istişare halindeyiz. Hepimiz Manisa'mızın kalkınması ve daha iyi yerlere gelmesi amacıyla farklı mevkilerde aynı amaç için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler
Hüseyin Tosun , CEO , Kula , Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi , Güncel

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