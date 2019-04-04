04 Nisan 2019, 14:16
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MASKİ'de Türkeş'in Anısına Lokma Hayrı

MASKİ

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş, 22'nci ölüm yıldönümünde MASKİ Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen lokma hayrı ve dualarla anıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in 22'nci ölüm yıldönümü nedeniyle MASKİ Genel Müdürlüğü ana hizmet binası önünde lokma hayrı gerçekleştirildi.

Lokma hayrına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Büyükşehir ve MASKİ daire başkanları, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı. Merhum Türkeş'in ruhuna okunan duanın ardından, Genel Sekreter Yardımcısı Genç ve Genel Müdür Yardımcısı Bilgen vatandaşlara lokma dağıttı.

Milliyetçi Hareket Partisi, CEO, Alparslan Türkeş, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
Kaynak: Bültenler