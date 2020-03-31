Maski'den covid-19 tedbirleri

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"1 Nisan'dan itibaren Koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, okuma işlemi yapmadan son üç dönemin ortalamasının %80'i tahakkuk ettirilecek.

Tahakkuk edilen faturalar abonelerin cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla ulaştırılacak.

Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde MASKİ tarafından tüm aboneler için normal faturalandırma sistemine tekrar geçilecektir.

Bu uygulamayla abonelerimiz ve sayaç okuma personellerimiz arasındaki temasın kesilmesi amaçlanmıştır.

Koronavirüsün (Covid-19) yayılma riskine karşı su faturası ödemelerinizi otomatik ödeme, banka online ödeme, internet bankacılığı, web sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden yapabilirsiniz.

Biz büyük bir gayret ve özveriyle 7 gün 24 saat Malatya'mız için çalışıyor, suyu evinize getiriyoruz. Siz de kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için lütfen evde kalınız."

Kaynak: Bültenler