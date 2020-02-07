Haberler » Güncel » MASKİ'den DSİ'ye ziyaret - Haber

MASKİ'den DSİ'ye ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker'i ziyaret ederek ortak yürütülen projeler ile ilgili olarak istişarelerde bulundu.

07.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:17MASKİ'den DSİ'ye ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker'i ziyaret etti. Genel Müdür Başaran'a, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de eşlik etti.

Eker'in makamında gerçekleştirilen görüşmede iki kurumun işbirliği içerisinde yürüttüğü çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başaran, gerçekleştirdikleri çalışmalarda DSİ'den alınan görüşlerin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Biz bütün kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. İçme suyu yatırımlarından atıksu arıtma tesisi yatırımlarına kadar olan geniş bir perspektifte DSİ ile de düzenli olarak görüşmeler gerçekleştiriyoruz. İlimizin kalkınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Devlet Su İşleri, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
7.02.2020 16:52:48