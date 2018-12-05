MASKİ'den Enerji Kesintilerine Jeneratörlü Önlem

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan içme suyu tesislerinde bakım onarım çalışması ile daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu temin etmeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Kula ilçe merkezine içme suyu temin eden toplama merkezinin modernizasyon çalışmasını tamamlamasının ardından 400 KVA'lık jeneratör temin ederek tesisin enerji kesintisi yaşamasını engelledi.

"Enerji kesintilerinden kaynaklı su kesintilerinin yaşanmaması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, içme suyu tesislerinde elektrik arızalarından kaynaklı su kesintilerinin yaşanmaması adına çalışmaların sürdüğünü belirtti. Aslay, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün vatandaşlarımızın dünya standartlarında içme suyu tüketmelerini sağlamak amacıyla bizlere verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. İçme suyu tesislerimizde bakım onarım çalışmalarının yanı sıra enerji hatlarını da yeniliyoruz. Vatandaşlarımızın elektrik kesintilerinden kaynaklı su kesintileri yaşamaması adına tesislerimize imkanlarımız doğrultusunda jeneratör takviyesi yaparak bu sorunu ortadan kaldırıyoruz" dedi.