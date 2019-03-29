Maski'den Enerji Tasarrufu

Kaynak: AA

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından depoları besleyen kaynaklardaki pompaların yenilenmesiyle enerji tasarrufu sağlandı.MASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, sondajlar, kesonlar, terfi merkezleri gibi depolarda yapılan yenilemelerle hem merkezlerin gücü artıyor, hem de enerji tasarrufu sağlanıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, kentteki bin 267 deponun temizlenmesi, otomatik klorlama sistemi, izolasyonu ve bakım onarım işlemlerinin düzenli olarak yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:"Bunun yanı sıra depolarımızı besleyen kaynaklarımızda bulunan pompalardaki verimlilik çalışmaları sonucu, depolardaki kullanım ömrünü tamamlamış pompaları paslanmaz çelik pompalarla değiştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımızın musluklarına temiz ve kaliteli su ulaştırıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında 4 yıl içinde bin 213 pompa, 4 bin 545 elektrik ve 2 bin 7 mekanik arızaya müdahale edildi. Geçen yıl enerji verimliliği çalışması için 88 depomuzu paslanmaz çelik pompalarla yeniledik. Depolarımızı besleyen kaynaklarımızdaki pompalarda yapmış olduğumuz verimlilik çalışmalarıyla 2018 yılında 437 bin 597 lira enerji tasarrufu elde ettik. Pompa yenileme çalışmalarımızın sonunda son 4 yılda 650 kilovat/tsaat enerji tasarrufu sağladık."