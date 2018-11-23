MASKİ'den Kaymakam Yalınalp'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp'i makamında ziyaret etti. Genel Müdür Coşkun'a ziyaretinde, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Şehnaz Başaran eşlik etti. Kaymakam Yalınalp'e hayırlı olsun dileklerini ileten Coşkun, birlikte Manisa'ya hizmet etmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

"YENİDEN ARAMIZDA GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYDUK"

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "Saruhanlı Kaymakamlığı görevine başlayan Sayın Necmettin Yalınalp'in makamına iyi dileklerimizi iletmek vesilesi ile konuk olduk. Kendisi daha önceki yıllarda da Vali Yardımcılığı göreviyle Manisa'mıza hizmet vermiş bir şahsiyettir. Bu anlamda Sayın Kaymakamımızı bu görevle yeniden aramızda görmekten mutluluk duyduk. Yeni görevinin şahsı ve ilimiz adına hayırlar getirmesini temenni ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.