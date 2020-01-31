MASKİ'den Köprübaşı Belediyesi'ne Ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, ilçe programları kapsamında 15 ilçenin tamamında temaslarını sürdürüyor. Genel Müdür Başaran'ın bu amaçla ziyarette bulunduğu ilçelerden biri de Köprübaşı oldu. Başaran, Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz'la makamında görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Fevzi Demir ile Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Muhtarlık İşleri Sorumlusu ve MASKİ Şefi Enver Çetin yer aldı. Görüşmenin ana başlıklarını ise MASKİ eliyle ilçede hayata geçirilen yatırım ve hizmetler oluşturdu. Köprübaşı'nda yürütülen çalışmalar ve mevcut projeler hakkında da istişarelerde bulunularak,daha da iyi hizmet verebilmek adına tüm kurumların çalışmalarına el birliğiyle devam edeceği vurgulandı.