MASKİ'den Kula Belediyesi'ne ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u ziyaret etti. Ziyarette, MASKİ İlçe Şefi Tuba Ural da yer aldı. Başkan Tosun'un makamında gerçekleştirilen görüşmede Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Tosun'a hayırlı olsun dileklerini de iletti. İlçede MASKİ tarafından hayata geçirilen çalışma ve hizmetler hakkında istişarelerin yapıldığı görüşmede, Manisa'nın daha yaşanılabilir bir kent olması için el birliğiyle çalışıldığına vurgu yapıldı.

MANİSA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Kula ilçesinde önemli yatırımları hayata geçirdik. Manisa'ya en güzel hizmetleri kazandırmak için çalışıyoruz" dedi.

İLÇENİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "MASKİ Genel Müdürlüğü ilçemize birçok konuda önemli hizmetler kazandırdı. İlçemizin çehresi değişti" dedi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, MASKİ İlçe Şefliğine de ziyarette bulundu. Çevik, personelin vatandaşa karşı güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet vermesi noktasında talimatlar verdi.