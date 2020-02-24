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MASKİ'den Kula Belediyesi'ne ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ziyaret ederek, ilçedeki hizmet ve projeler hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

24.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:34MASKİ'den Kula Belediyesi'ne ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, ilçe programları kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Koruma Daire Başkanı Cem Çöllü, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Kilimci, Nedim Güner, Büyükşehir Kula Koordinatörü Faik Şentürk ve MASKİ Kula İlçe Şefi Tuba Ural'da yer aldı. Görüşmenin ana başlıklarını ise MASKİ'nin Kula ilçesinde hayata geçirilen yatırım ve hizmetler oluşturdu. Kula'da yürütülen çalışmalar ve mevcut projeler hakkında da değerlendirmede bulunularak, daha da iyi hizmet verebilmek adına tüm kurumların çalışmalarına işbirliğiyle devam edeceği vurgulandı.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Hüseyin Tosun, Kula, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

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