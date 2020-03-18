MASKİ'den Saha Personeline Korona Virüs Önlemi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı tedbiri elden bırakmıyor.

Bu kapsamda, İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlıkları sahada görev yapan personeline daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için koruyucu kıyafetler temin etti. Bu sayede, dünya genelinde yürütülen topyekun mücadele sürecinde MASKİ, personelini koruma altına almış olmasının yanı sıra vatandaşın yaşadığı altyapı problemlerine çözüm üretmeye de devam ediyor.

Kaynak: Bültenler