MASKİ'den Saha Personeline Korona Virüs Önlemi
MASKİ Genel Müdürlüğü, korona virüs (COVİD-19) salgını nedeniyle sahada görev yapan ekiplere daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için koruyucu kıyafetler ile önlem aldı.
18.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:46
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı tedbiri elden bırakmıyor.
Bu kapsamda, İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlıkları sahada görev yapan personeline daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için koruyucu kıyafetler temin etti. Bu sayede, dünya genelinde yürütülen topyekun mücadele sürecinde MASKİ, personelini koruma altına almış olmasının yanı sıra vatandaşın yaşadığı altyapı problemlerine çözüm üretmeye de devam ediyor.
Kaynak: Bültenler
Etiketler : Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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