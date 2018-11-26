MASKİ'den Söğütdere'ye Yeni Sondaj

Delgi çalışması tamamlanan sondaj kuyusundan numune alımı gerçekleştirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu tüketmelerini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bu kapsamda, Kula ilçesine bağlı Söğütdere Mahallesi'ndeki mevcut içme suyu sondajında yaşanan su azalması nedeni ile başlattığı yeni sondaj çalışmasının delgi işlemini tamamladı. 148 metre derinlikten saniyede 4 litre verim elde edilen yeni içme suyu sondajından MASKİ teknik personelince numune alım işlemi gerçekleştirildi.

"Mahallemizin ihtiyacını yeni sondaj karşılayacak"

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Kula'nın Söğütdere Mahallesi'ndeki yeni içme suyu sondaj çalışmasından dolayı memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Yaşar Çakır, "Mahallemizin içme suyu ihtiyacını karşılayan sondajda yaşanan su azalması nedeni ile mahallemizde susuzluk yaşanmaktaydı. MASKİ sağ olsun mahallemize yeni bir sondaj kazandırdı. Yeni sondajdan numune alımı yapıldı. İnşallah numune sonucu olumlu gelir ve bir an önce mahallemizin ihtiyacı yeni sondajdan karşılanır. Bu hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a teşekkür ederim. Sağ olsunlar" dedi.