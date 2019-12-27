MASKİ'den 'SUMATİK' Cihazları ile İlgili Duyuru

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde hizmet veren 'SUMATİK' cihazlarında yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle bir duyuru yayınladı. Duyuruda, "17 ilçemizde, 27 adet 'SUMATİK' ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. İlgili firmanın yapacağı genel bakım onarım çalışması nedeniyle cihazlarımız 31 Aralık 2019 tarihinde saat 23.45 ile 1 Ocak 2020 tarihinde saat 16.00'a arasında devre dışı kalacaktır. Belirttiğimiz tarih ve saat aralıklarında cihazlarımızdan herhangi bir iş veya işlem yapılamayacaktır. Vatandaşlarımızın gerekli önlemleri alarak, su yükleme işlemini bu aralıklara bırakmamaları önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı.