MASKİ'den yol geçişlerini güvenli hale getiren çalışma

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarını güvenli hale getirmek için dört bir koldan çalışıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Saruhanlı'nın Bedeller ve Şatırlar Mahallelerinde dere yataklarına koruge boru montajı yapıldı. Yapılan çalışma ile taşkın sorununa önlem alınarak yol geçişi güvenli hale getirildi.

"Allah, emeği geçen herkesten razı olsun"

Bedeller Mahalle Muhtarı Hüseyin Elver, MASKİ'nin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizde 2 noktada koruge boru döşeme işi gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile yolumuz üzerinden taşan yağmur suları artık sağlıklı bir şekilde uzaklaşacak. Çok memnunuz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun" dedi.