Maski Genel Kurulu Gerçekleştirildi

20 Kasım 2018 Salı 15:27



Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü olağan genel kurulu gerçekleştirildi.Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı 2'nci Olağan Genel Kurulu ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Kurulda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, kurumun giderlerini sıraladı. Su abonelerinden alınan 3 TL'lik hat bakım ve işletim bedelini diğer illerdeki ücretlerle karşılaştıran Ergün, su fiyatlandırmaları konusunda da Manisa'nın diğer Büyükşehir Belediyelerindeki arasındaki yerini nedenleriyle birlikte halkla paylaştı.Hat bakım ve işletim bedelinin kaldırılmasını öngören 17'nci gündem maddesine MHP grubu tarafından şerh konuldu. Maddeye düşülen şerhin sebebiyle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, "AK Parti grubu komisyon kararında önergenin arkasında durmuştu, biz de MHP grubu olarak bir şerh düşmüştük. Bilindiği gibi, 2017 yılında Manisa'da suya zam yapılmamıştır. 2018 yılı içinde, gruplarla yapılan görüşmelerde suya zam yapılmamasına, fakat 18 büyükşehirde alınan hat bakım ve işletim ücretinin Manisa'da da alınmasına ve bunun 3 TL olarak uygulanmasına bu meclis karar vermiştir. Manisa'da suyun genellikle sondajla çıkarıldığı düşünülürse, maliyetteki en önemli unsur elektriktir. 2018 yılı başından bugüne kadar elektriğe yüzde 74 zam gelmiştir. Maliyet arttıran diğer zamlardan bahsetmesek de, bu zamlar da yine MASKİ'nin belini bükmekte ve Manisa'ya yapılacak yatırımların önünü kesmektedir. Bu ücrete göre, bütçe ve performans planları yapıldığı ve bu planların oybirliğiyle meclisten geçtiği düşünülürse, bu önerinin bütçe denkliğini bozacağı da bilinmelidir. Meclis bütçeyi onayladıktan sonra, gelir azaltıcı karar alıp bütçe denkliğini bozamaz. Mahalli İdareler Kanunu'nun 62. Maddesi çerçevesinde doğacak zarardan ilgili meclis üyeleri sorumludur. Kısaca MHP grubu olarak biz, başta İstanbul, Ankara, Bursa gibi 18 büyükşehirde farklı fiyatlarla uygulanan hat bakım ücretlerinin kalkması hakkındaki önerinin AKP'nin siyasi şov yapmak amacıyla kullanıldığını ve uygulanamaz olduğunu düşünüyor ve reddediyoruz" dedi.Bunun üzerine Başkan Ergün, konuya detaylı bir açıklama getirerek, "Şimdi açıklayacaklarım sadece bu madde değil, kartlı sayaç uygulamasıyla ve 2019 ücret tarifesiyle de ilgili maddeleri de kapsamaktadır. Satır başları ile neyin ne olduğunu açık ve net bir şekilde vatandaşımızla paylaşma ihtiyacı içerisindeyim. Biz burada, sizin siyasi parti adı altındaki düşüncelerinize saygı duyuyoruz. Bunlar tabi ki meclisteki çoğunluğa dayanan kararlardır. Sonuçta burada alınacak karara da ben de dahil herkesin saygı duyması gerekir. Karar, değerlendirme ve sonuca da yine vatandaşımız varacaktır" diye konuştu."Eski köye yeni adet getirmedik"İllerde alınan bakım bedellerinden örnekler vererek vatandaşları bilgilendiren Ergün, "Öncelikle, 2017 yılında MASKİ Genel Kurulu'nda suya zam uygulanmamıştır. 2018 yılına baktığımızda, burada da suda herhangi bir ücret artışı olmamıştır. Sadece, şuanda gündem maddesi olan 3 TL hat bakım ve işletim bedeli ücreti, oy çokluğuyla meclisten çıkmış ve 2018 yılbaşından beri uygulanmaktadır. 2016 yılına döndüğümüzde, kartlı sayaç kullanımını teşvik etmek amacıyla, mevcut su tarifesi üzerinden yüzde 10 indirim uygulamasına gidilmiştir. Vatandaşlarımızın, halen bu indirimden faydalanmakta olduğunu da ayrıca belirtmek isterim. Biz eski köye yeni adet getirmiyoruz. Hat bakım bedeli denilen bu ücret, diğer 18 büyükşehir belediyesince de yıllardan beri alınmaktadır. Mesela bu ücret Ankara'da 5 TL'dir. İstanbul'da 7 Lira 31 kuruş alınmaktadır. Trabzon'da 2 lira 35 kuruş, Adana'da 4,09 TL, Antep'te 2 Lira, Samsun'da 1 TL, Ordu'da 3,72, Kocaeli'de 3,47, Erzurum'da ise bu rakam 2,99 TL'dir" ifadelerini kullandı.MASKİ'nin gider kalemlerini sıraladıMASKİ'nin giderleri hakkında bilgi veren Başkan Ergün, "İlk ve en önemli kalem enerji giderleridir. 2018 yılbaşından beri elektriğe yüzde 73.53 zam gelmiş. MASKİ'nin yıllık 45 milyon, yani ayda 4 milyon civarında elektrik gideri vardı. Son 3 aydır 7 buçuk milyon civarı ödüyoruz. 2019'un içinde hiç zam gelmezse, bu rakam 75 milyon TL olarak öngörülmüş. İkinci olarak ise, akaryakıt giderleri var. MASKİ bünyesinde, il genelinde şuan 456 tane araç hizmet veriyor. Bunların içinde vidanjör, kepçe, kamyon, traktör, motor, bakım onarım araçları var ve hepsi altyapı hizmetlerinde kullanılıyor. Mazot, 3,88'den 5.38'e çıkmış. Yani yüzde 39 zam almış. Benzin 4.39'dan, 5.89'a gelmiş. Yüzde 34 zam almış. Aylık mazot gideri yıllık 7 buçuk milyon civarı iken, 2019'da 12 milyon TL olarak hesaplanmış. Bu da ayda 1 milyon TL yakıt demektir. Diğer bir kalem ise personel giderleridir. 2017 sonuçlarına göre, MASKİ'nin yıllık 89 milyon TL personel gideri mevcut. Önümüzdeki ay asgari ücret zammı söz konusu. Acaba yüzde kaç zam verilecek? 2019'daki personel gideri, bütçeye şuan tahmini olarak 105 milyon TL olarak konmuş durumda. Mal ve malzeme temin giderleri de ayrı bir gider kalemidir. MASKİ'nn 17 ilçede sahada hizmet verdiği malzemelerin tamamını kastediyorum. Plastik ve çelik borulardan vanalara, kanal ve beton bacalarına kadar hepsi dahil. Son 6 ayda bunlara yüzde 50 civarı zam geldi. Beton ve demir fiyatlarının nereden nereye geldiğini hepimiz görüyoruz. 2019'da ne artış geleceğini de henüz bilmiyoruz" dedi.Medyada yer alan su indirim haberleriyle ilgili konuşan Başkan Ergün, "Şimdi bakıyoruz, İstanbul'da veya Ankara'da ayda bir suya indirim şovu yapılıyor. İnsanları kandırmayın. Halkımızı kandırmayın. Şuanda Ankara'da 10 metreküp üzerinden suyun maliyeti Eylül ayı itibarı ile 90 TL. Yani 10 metreküp su kullanan vatandaş ayda 90 lira 10 kuruş ödüyor. Her ay da TÜFE'ye göre bu fiyatlara zam yapılıyor. İstanbul'da 10 metreküplük su, 74 lira 14 kuruş. Yüzde 10 indirseler ne olur? 2 ayda o açığı zaten kapatıyorlar. Bugün bu maddelere ret oyu vererek işi siyasi şova çevirmek isteyenler, bunları da iyi bilsin" diye konuştu.Diğer büyükşehir belediyelerinde uygulanan su tarifelerinden de örnekler veren Cengiz Ergün, "Şuanda diğer büyükşehirlerdeki su fiyatlarının ne olduğunu vatandaşımız da kısaca birkaç örnekle anlatmak isterim. Aydın'da 10 metreküplük su 58 lira 66 kuruşa satılıyor. Trabzon'da 56.87 TL'ye satılıyor ki bunlar Eylül fiyatlarıdır. İzmir 55.15 TL, Muğla 51 TL, Antep 50.78 TL, Samsun 50.42 TL'dir. Hepsinin fiyatları tek tek burada mevcut. Manisa'da 3 senedir su kaça satılıyor? ve 2019'da da değişmeyecek. Şuan mekanik sayaçta 10 metreküpün karşılığı, KDV dahil, 47 lira 46 kuruş. Kartlı sayaç kullanan ise, yüzde 10 indirimle vatandaş 43,35 TL ödüyor" diye konuştu.Bu illerdeki fiyat farklılıklarının nedenlerine de değinen Ergün, "Az önce saydığım çoğu büyükşehirde su kaynağı olarak cazibeli su ve barajlar kullanılıyor. Bizim en büyük sıkıntımız Manisa'da maalesef suyu yerin altından sondajlarla çıkarıyor olmamız. Bugün 2 bine yakın sondajımız var. Bunların hepsi elektrikle çalışıyor. En büyük giderlerimiz de bundan kaynaklanıyor. Manisa Belediyesi döneminde DSİ ile yapılan anlaşma gereği, şuan Akhisar'da çalışmaları devam eden o barajdan 55 km isale hattıyla su çekildiğinde inşallah biz de bundan faydalanacağız. Keşke bir an önce bitirilse de, buradan da su gelse" dedi.Başkan Ergün, il genelindeki atıksu arıtma tesisleri ile ilgili olarak, Büyükşehir Belediyesi'nden önce yerine getirilmesi gereken denetimlerin neden yapılmadığını da sordu. MASKİ'nin bu alandaki hizmetlerini de aktaran Ergün, konuyla ilgili olarak "Büyükşehir Belediyesi olmadan önce, Manisa'da 13 atıksu arıtma tesisi vardı ve bu tesislerin büyük çoğunluğu çalışmıyordu. Bu tesisler o dönemde neden kontrol edilmiyordu? Akhisar, Saruhanlı son dönemde bitti ve çalışıyordu. Karaoğlanlı'daki tesis, 3 kilometre isale hattı döşenmediği için çalışamıyordu. Göreve geldik, hattı döşedik ve biz çalıştırdık. İşletmeye maliyetinin yüksek olmasında dolayı bu arıtma tesisleri çalışmıyordu. MASKİ, 20 milyonun üzerinde bu tesislerin çalıştırılması için büyük yatırım yaptı. Bu tesisler 2 buçuk senedir çalışıyor. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, sağlığımız için çalışıyor. Kirletilmiş sularla sulanan tarımsal alanlarda yetişen ürünler hastalıklara sebep oluyor. Geçen yıl 46 milyon TL yatırımla Turgutlu'yu açtık. Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizi 68 Milyon bedelle inşa ederek su alımına geçen hafta başladık. Alaşehir'in temeli atıldı. Soma çalışıyor. Bu tesislerin işletim maliyeti, yıllık 23 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Bu atıksu arıtma tesisleri, MASKİ tarafından yapılan en önemli yatırımlardan biri. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, şimdi belki bir açık buluruz diye her ay tesislerden örnek alıyor. Tabi ki alacaklar, denetleyecekler, bu ayrı bir mesele. Ama yıllarca yapılmayan işlerin şimdi böylesine takibi, e biraz da siyasi oluyor haliyle" ifadelerini kullandı.Başkan Ergün oturumu sonlandırmadan önce, Manisa'da diğer ilçe belediyelerinde yapılan zam oranlarına da dikkat çekti. Ergün, "Yunusemre Belediyesi meclis kararlarında yüzde 25 ile yüzde 1150 arasında zam yapmış. Soma Belediyesi, kendi tariflerine yüzde 25 ile yüzde 41.18 arası zam yapmış. Gördes Belediyesi tariflerine 33 ile 84.32 arası zam yapmış. Gölmarmara Belediyesi yüzde 18.88 ile yüzde 100 arası zam yapmış. Bu belediyeler bu zamları yapmıştır. Çünkü karşılanması gereken giderleri vardır. Bunlar sadece birkaç örnektir. Biz zam yapmıyoruz" dedi. - MANİSA