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Maski genel müdürlüğü altyapı yatırımlarına devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2019'un son 9 ayında toplam maliyeti 25.2 milyon TL olan 137 bin 785 metrelik kanalizasyon ve yağmursuyu drenaj hattı çalışması gerçekleştirildi.

07.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:54Maski genel müdürlüğü altyapı yatırımlarına devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, merkez ile - ve diğer 11 ilçede kanalizasyon, yağmursuyu drenaj hattı çalışması, parsel bacası yapımı ve parsel bacası yükseltme çalışmaları yapıyor.

Özellikle altyapısı olmayan kırsal mahallelerde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren MASKİ ekipleri 2019 yılı Nisan ayı itibariyle toplam 134 bin 702 metrelik kanalizasyon ve 3 bin 83 metre yağmursuyu drenaj hattı çalışmaları olmak üzere toplam 137 bin 758 metre hat çalışmasını tamamladı.

2019 yılını verimli bir şekilde geçiren MASKİ Genel Müdürlüğü 2020 yılında daha kaliteli hizmetler vermek için projeler hazırladı.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Battalgazi, Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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