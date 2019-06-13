MASKİ Genel Müdürlüğü, Vali Deniz'i Ağırladı

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, idarenin 17 ilçe genelinde hayata geçirilen hizmetleri özetleyen bir sunum yaparak Vali Deniz'e bilgilendirmelerde bulundu. Başaran, Manisa'ya 5 yılda 858 milyon TL yatırım yaptıklarını belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ağırladı. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran'ın makamında gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Abdullah Etil, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik, Erman Aydınyer, Emre Özünlü ile birlikte idarede görevli daire başkanları katıldı. Genel Müdür Başaran tarafından Manisa Valisi Deniz'e kurumun faaliyetlerini anlatan bir sunum yapıldı. Başaran, sunumunda 5 yıllık süreçte atıksu arıtma tesislerinden altyapı yatırımlarına, içme suyu sondajlarından depo bakım onarımlarına, içme suyu arıtma tesislerinden otomatik klorlama sistemlerine, dere ıslahlarından üstyapı işlerine kadar olan çalışmaları Vali Deniz ile paylaştı. Başaran, "Kurulduğumuz günden bu yana çok ciddi mesafe kat ettik. 5 yılda Manisa'ya 858 milyon TL yatırım yaptık. Ülke genelinde bütçesinin büyük kısmını yatırıma aktaran önde gelen su ve kanalizasyon idarelerinden biriyiz. 17 ilçemizde hayata geçirdiğimiz yatırımlar, vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek için yapılıyor. Bunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün çok büyük emekleri var. Tüm çabamız, daha yaşanılabilir bir Manisa inşa etmektir" ifadelerini kullandı.

"Emekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum"

Manisa Valisi Ahmet Deniz, MASKİ'nin çalışmalarını gittiği ilçelerde gördüğünü ifade ederek, Genel Müdür Başaran'a ve tüm ekibine teşekkür etti. Vali Deniz, "İlçeleri ziyaret ettiğimde ben de görüyorum ki çok yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Emekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Vatandaşın duasını almak kadar güzel bir şey yok" dedi.

Kaynak: Bültenler