Haberler » Güncel » MASKİ gezici vezne ile ödeme kolaylığı - Haber

MASKİ gezici vezne ile ödeme kolaylığı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gezici vezne aracı ile tahsilat veznelerinin bulunmadığı mahallelere giderek, vatandaşlara faturalarını ödeme noktasında kolaylık sağlıyor.

17.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:05MASKİ gezici vezne ile ödeme kolaylığı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gezici vezne aracı ile tahsilat veznelerinin bulunmadığı mahallelere giderek, vatandaşlara faturalarını ödeme noktasında kolaylık sağlıyor.

Gezici Vezne'de vatandaşların teknolojiyi kullanarak, MASKİ'deki işlemlerini rahatlık ve güven içerisinde gerçekleştirmeleri sağlanıyor.

Fatura ödemek için belediyeye kadar gelmek zorunda kalan özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlara hitap eden Gezici Vezne uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Uygulamadan memnuniyetlerini belirten vatandaşlar; "Milletin ayağına gelen hizmet en güzelidir. Gezici Vezne aracınız sayesinde su faturalarımız kolaylıkla ödüyoruz. İlçemize kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

MASKİ Gezici Vezne aracı vatandaşlara hizmet sunmak için ilçelere gitmeye devam edecek. - MALATYA

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:36 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş iddiası
00:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenter ailesine taziye telefonu
00:12 "Uluslararası Foto-Film Festivali" sona erdi
00:08 Düzce'de bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
00:06 Kanada'da 36 papazın 29 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu açıklandı
18.11.2019 00:48:56