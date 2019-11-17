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MASKİ gezici vezneyle ödeme kolaylığı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gezici vezne aracıyla tahsilat veznelerinin bulunmadığı mahallelere giderek, vatandaşlara faturalarını ödeme noktasında büyük kolaylık sağlıyor.

17.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:16MASKİ gezici vezneyle ödeme kolaylığı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gezici vezne aracıyla tahsilat veznelerinin bulunmadığı mahallelere giderek, vatandaşlara faturalarını ödeme noktasında büyük kolaylık sağlıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gezici veznede vatandaşların teknolojiyi kullanarak, MASKİ'deki işlemlerini rahatlık ve güven içerisinde gerçekleştirmeleri sağlanıyor.

Fatura ödemek için belediyeye kadar gelmek zorunda kalan özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlara hitap eden gezici vezne uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Uygulamadan memnuniyetlerini belirten vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.
MASKİ gezici vezne aracı vatandaşlara hizmet sunmak için ilçelere gitmeye devam edecek.

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Kaynak: AA

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