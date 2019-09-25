MASKİ, Gökçeler Mahallesini susuz bırakmadı

Stoklarını her zaman güçlü tutan MASKİ, mahallenin susuz kalmasına izin vermedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşları susuz bırakmamak için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesinde yıldırım düşmesi nedeniyle arızalanan içme suyu elektrik trafosunu yenisi ile değiştirildi. Stoklarını her zaman güçlü tutan MASKİ, mahalledeki trafoya aynı gün içerisinde müdahalede bulundu. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışma için mahalle sakinleri teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Kart da yapılan çalışmadan memnun olduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkürlerini sundu.