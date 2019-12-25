MASKİ İçme suyu deposu temizliklerine devam ediyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince Turgutlu'da yürütülen rutin su deposu temizlikleri Sinirli Mahallesi ile devam etti. Titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde mahalle sakinlerine daha güvenli içme suyu temin edildi.

"Cengiz Başkanın her zaman yanındayız"

Mahalle Muhtarı Metin Coşkun, "Çalışmadan memnunuz. İçme suyu depomuzda rutin olarak temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Cengiz Başkanın her zaman yanındayız. Hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.