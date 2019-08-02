Maski, ilçelerde koordinasyonu üst seviyede tutuyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Alaşehir ilçesini ziyaret ederek personeller ile bir araya geldi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçe merkezleri ve mahallelerinde yaşayan vatandaşların daha kaliteli hizmet almalarını sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Alaşehir ilçesinde hizmet binasını ziyaret etti. Çevik'e, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş eşlik etti. Çevik ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Korkusuz, MASKİ İlçe Şefi Emin Dikici ve personellerde hazır bulundu. Ziyaretinde ilçedeki çalışanlar ile görüşen Genel Müdür Yardımcısı Çevik, ilçede yürütülen hizmetlerin titiz bir şekilde takip edilmesini talimat verdi.

İLÇELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda il geneline kaliteli ve hızlı hizmetler ulaştırdıklarını ifade ederek, "MASKİ Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerini yerinde incelemek ve istişarelerde bulunmak için düzenli olarak ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Manisa'ya hizmet boynumuzun borcudur. Daha yaşanılabilir ve refah düzeyi yüksek bir kent inşa etme yolunda yatırım ve hizmetlerimiz aralıksız devam edecek" diye konuşt