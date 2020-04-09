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MASKİ, ilçelerdeki su depolarını temizledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, ilçelerde bulunan su depolarında temizlik işlemi gerçekleştirdi.

09.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:44
MASKİ, ilçelerdeki su depolarını temizledi
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, ilçelerde bulunan su depolarında temizlik işlemi gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, MASKİ ekipleri, ilçelerde bulunan suyun kalitesini kontrol altında tutmak için 152 su deposunun temizliğini yaptı.
Bu kapsamda 11 ilçede gerçekleştirilen çalışmalarda, 13 bin 467 metreküp hacmine sahip su deposu temizlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Malatya, Güncel
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