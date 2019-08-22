Maski, İshakçelebi'de ön inceleme yaptı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesi'ni ziyaret etti. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü'nün de yer aldığı ziyarette, İzmir-İstanbul yolu altında yer alan menfez geçişlerinde ve derede yapılacak temizlik çalışmaları öncesi bölgede inceleme gerçekleştirildi.

"Daha temiz ve güvenli bir çevre her vatandaşın hakkı"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Mahalle muhtarlığımızdan iletilen talep üzerine hızla harekete geçerek incelemelerimizi yaptık. Aynı şekilde teknik ekiplerimiz de gerekli çalışmaları planlayıp programa aldılar. Öncelikle menfezin temizliğini yaparak aşırı yağışlarda oluşan tıkanmayı önleyeceğiz. Daha sonrasında ise dere temizlik çalışmalarımız yapılacak. Daha temiz ve güvenli bir çevre her vatandaşın hakkıdır. Bizler de bunu temin etmek adına sahada görevimizin başında olmaya devam edeceğiz" dedi.