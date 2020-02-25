MASKİ, Kula'da mahalle muhtarlarını dinledi

Toplantıda, mahallelerde yapılan yatırımlar ve yatırım programındaki çalışmalar anlatıldı, muhtarların talepleri dinlendi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile birlikte Kula ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Başaran ve Tosun'a, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk ile MASKİ Şefi Tuğba Ural ve şube müdürleri eşlik etti. Toplantıya katılım sağlayan Başkan Tosun da, MASKİ Genel Müdürlüğünün Kula merkez ve kırsal mahallelerde yaptığı yatırımlar için teşekkür etti.

Başaran, yatırımları tek tek anlattı

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, mahalle mahalle yapılan yatırımları muhtarlar ile paylaştı. Muhtarlardan gelen talepleri dinleyip notlar da alan Genel Müdür Başaran, mahallelerde var olan sorunların kısa sürede giderilmesi için çalışmaların başlayacağını söyledi. Kanalizasyon hatlarına atılan hayvan atıklarının bütün altyapı sistemine zarar verdiğini belirten Başaran, "Siz mahalle halkı ile bizim aramızda köprüsünüz. Sizlerden ricamız yaptığımız bilgilendirmeleri mahalle sakinleri ile paylaşmanız. Kurum olarak kamu zararı oluşmaması için çalışıyoruz. Biz idare olarak evsel nitelikli atıksuları deşarj etmekle mükellefiz" dedi.

Yeraltı su kaynakları bilinçsizce tüketiliyor

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da toplantıda kaçak su kullanımı konusunda mahalle muhtarlarına bilgilendirmede bulundu. Akbaş, kimi vatandaşların mesken suyu ile bağ bahçe sulaması yaptığını belirterek yeraltı içme suyu kaynaklarının bilinçsiz ve acımasızca tüketildiğini vurguladı.

Mahalle muhtarları toplantıdan memnun ayrıldı

Mahalle muhtarları da yapılan toplantının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek merak ettikleri konular hakkında bilgi sahibi olduklarını söylediler.