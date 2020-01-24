MASKİ Kuyucakkarapınar'ın sorununu çözdü

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il geneline kesintisiz içme suyu temin etmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Daire Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Kuyucakkarapınar Mahallesinde kaynak başında bakım onarım ve temizlik çalışması yaptı. Ekipler, zamanla deforme olan hattın borularını yenileriyle de değiştirdi. Yapılan çalışma sayesinde hanelere kesintisiz sağlıklı su sağlandı.

"MASKİ gerekeni yaptı"

Kuyucakkarapınar Mahalle Muhtarı Kadir Gür, "Mahallemizde bulunan kaynak başındaki borular zamanla deforme oldu. Patlaklar oluyor, su sıkıntısı yaşanıyordu. MASKİ ekiplerine bildirdik. Ekipler burada özverili bir şekilde çalışarak, sorunu çözdüler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.