MASKİ'nin Alaşehir'de İnşa Ettiği Çevreci Tesis Yakın Takipte

25 Milyon TL'lik dev tesisin ilçe adına önemli ve büyük bir yatırım olduğunu belirten Başkan Öküzcüoğlu, bu hizmetin unutulmayacağını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun da katılımıyla ilçede bulunan atıksu arıtma tesislerinde incelemelerde bulundu. Makamdaki görüşmenin ardından Genel Müdür Başaran ve beraberindekiler, öncelikle mevcut tesise giderek buradaki işleyiş hakkında bilgi aldı. Daha sonra ise 25 Milyon Türk Lirası yatırım maliyetiyle MASKİ tarafından inşa edilmekte olan yeni atıksu arıtma tesisine geçildi. Mevcut tesisin ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle bu yatırımı hayata geçirdiklerini ifade eden Başaran, yeni tesis sayesinde ilçedeki evsel nitelikli atıksu kirliliğinin önemli ölçüde azalacağının altını çizdi.

Başkan Öküzcüoğlu'ndan teşekkür

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde inşaat çalışmalarının sürdüğü tesis, Başkan Öküzcüoğlu tarafından da büyük beğeniyle karşılandı. Tesisin ilçe adına büyük ve önemli bir yatırım olduğunu söyleyen Öküzcüoğlu, Alaşehir'in bu hizmeti unutmayacağını ifade ederek MASKİ'ye teşekkür etti.