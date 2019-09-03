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Maski'nin ilçelerdeki hizmetleri görüşüldü

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Eylül ayı İlçe Şefleri Toplantısı'nda 15 ilçede görev yapan şeflerle bir araya gelerek, il genelinde yürütülen çalışma ve faaliyetleri değerlendirdi.

03.09.2019 17:07 Maski'nin ilçelerdeki hizmetleri görüşüldü

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün 2019 yılı Eylül ayına ait İlçe Şefleri Toplantısı, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda ayrıca Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik'in yanı sıra, daire başkanları, şube müdürleri ve ilçe birimlerinde görev yapan ilçe şefleri yer aldı. Katılımcılardan yürütülen çalışma detayları hakkında bilgi alan Genel Müdür Başaran, hizmet kalitesinin en yüksek standartlarını yakalamak için 17 ilçenin tamamında titizlikle çalışıldığına vurgu yaptı. Sorumluluk sahası içinde yer alan her türlü sıkıntıyı kalıcı olarak gidermek adına çabaladıklarını da sözlerine ekleyen Başaran, "İl genelindeki vatandaşlarımıza layık oldukları yaşam koşullarını sunabilmek amacıyla yoğun mesaimizi sürdüreceğiz" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Eylül, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

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