MASKİ'nin "Tehditlere Dur De!" Projesine ZEKA'dan Destek

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içinde bulunduğumuz bilişim çağında siber saldırılara karşı önlem olması için bir proje hazırladı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje ile Zafer Kalkınma Ajansından da (ZEKA) destek almaya hak kazanıldı. "Tehditlere Dur De!" isimli proje ile bilgi işlem operasyonlarının mümkün olduğunca güvenli bir şekilde yürütülmesi sağlanacak. Proje ile aynı zamanda ilgili personel siber saldırılara karşı gerekli donanıma sahip olacak. Şubat ayında verilmeye başlanacak olan eğitimden Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Emniyet Müdürlüğü personelleri de yararlanacak.

"Kişisel verilerin korunmasına büyük önem veriyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü, "İnternet kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yaygın. Bilgiye ulaşma noktasında birçok artısı olan bilişim sektörünün denetlenme süreci de bir o kadar önemli. Bu yüzden siber güvenliğin sağlanması için idare olarak bir proje hazırlayarak Zafer Kalkınma Ajansına başvuruda bulunduk. Başvurumuz da kabul gördü. Dijital dönüşümün hızla sürdüğü dünyamızda yeni tehdit dijital dünya üzerinden gelmekte ve siber saldırılara karşı siber güvenlik konusu da ayrı bir önem kazanmaktadır. Yapılan uluslararası araştırmalar günümüzde saldırı boyutlarının son 11 yıla göre 60 kat arttığını göstermektedir. Kötü amaçlı kişiler ya da yazılımlara karşı hazırladığımız projemiz sayesinde olası saldırılara karşı hazır olacağız. Çünkü kişisel verilerin korunmasına büyük önem veriyoruz" dedi.