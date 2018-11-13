Maski Personeline İlk Yardım Eğitimi

13 Kasım 2018 Salı 11:12



13 Kasım 2018 Salı 11:12

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ile yapmış olduğu iş birliği sonrasında kurum bünyesinde çalışan 72 personel periyodik olarak ilk yardım eğitimine katılıyor. 16 saatlik program sonrasında girecekleri sınavda başarılı olan personel, sertifika almaya hak kazanacak ve acil durumlarda müdahalede bulunma yetkisine sahip olacak.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine büyük önem veriyor. Kurum içinde yapılan eğitimlerin yanı sıra, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ile de bir çalışmaya imza atıldı. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ile yapmış olduğu resmi yazışmalar sonrasında MASKİ personeline ilk yardım eğitimi veriliyor. Kurum bünyesinde görev yapan 72 personele periyodik olarak 16 saatlik bir eğitim programı uygulanıyor. Eğitimin ardından girecekleri sınavlar sonrasında sertifika almaya hak kazanacak olan personel, olası bir acil vakaya müdahalede bulunma yetkisine sahip olacak.MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, "Kurum olarak iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Her ay düzenli olarak kendi bünyemizde iş sağlığı ve güvenliği toplantıları yapıyoruz. Belirli periyotlarda hizmet binamızda uygulamalı eğitimlerde gerçekleştiriyoruz. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ile girmiş olduğumuz diyaloglar sonrasında kurum bünyemizde çalışan 72 personelimiz ilk yardım eğitimi alıyor. Diğer kurum ve kuruluşlarla idare olarak iş birliğine büyük önem veriyoruz. Eğitime katılan personelimiz eğer ki sınavlarında başarılı olurlarsa sertifika alacaklar. Yani, onlar acil durumlara müdahale etme yetkisine ve bilgisine sahip olacaklar. Olası kazalara önlem oluşturmak amacıyla hem çalışanın bilinçlendirilmesi, hem de sahada uygun koşulların sağlanması oldukça önem taşıyor. Bizler de bu sorumluluğun farkında bir kurum olarak iş sağlığı ve güvenliği sürecinin yakın takipçisiyiz. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA