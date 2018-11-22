MASKİ, Pınarköy'de Dere Temizlik Çalışmasına Başladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarında yürüttüğü çalışmalar ile vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma altına alıyor. Yağışlı havaların günlük hayatı olumsuz etkilememesi için çalışan MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Pınarköy Mahallesi'nde yol geçişini güvenli hale getirmek için koruge boru döşemesi ve bin 200 kilometrelik dere temizlik işi gerçekleştiriyor. Hayata geçirilen çalışma ile yağmur sularının yolda birikmesinin önüne geçilecek. Hem mahalleli hem de tarım arazisi olan vatandaşın taşkın sıkıntısı ortadan kalkacak.

"ALLAH, CENGİZ BAŞKANIMIZI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Pınarköy Mahalle Muhtarı Ramazan Acar, "Mahallemizden geçen derede büyük bir temizlik çalışması başladı. Aynı zamanda koruge boru döşenerek yol geçişlerimiz de daha güvenli olacak. MASKİ tarafından çok güzel ve başarılı işler yapıldı ve hala daha da yapılıyor. Büyükşehir ve MASKİ her sorunumuza çözüm buluyor. Mahalleli olarak hizmetlerden çok memnunuz. Başkanımızın her zaman yanında olacağız. Allah Cengiz Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bize bu güzel hizmetleri sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.