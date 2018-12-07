MASKİ, Su Yönetimiyle İlgili İstişarelerde Bulundu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Valiliği organizasyonuyla Şehzadeler Kaymakamlığı'nda düzenlenen Manisa İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2018 yılı Toplantısı'na katıldı. Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı'nın başkanlık ettiği toplantıda, Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, şube müdürleri ve teknik personel yer aldı. İl genelinde görev yapan kurumların su yönetimi hakkındaki raporları ışığında sunulan verilerin değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arasında da istişareler gerçekleştirildi.

MERKEZ AAT'NİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Manisa'da içme suyu ve evsel nitelikli atık sular hakkında önemli çalışmalara imza atan MASKİ'nin, Yunusemre'de inşa ettiği Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin tamamlanmasına da vurgu yapıldı. Su alımına başlanarak test çalışmalarının yürütüldüğü tesisin, özellikle Gediz Havzası'nın temizlenmesine büyük katkı sağlayacağının altı çizildi.

"BARAJ KONUSUNDA MÜJDELİ HABERLERİ BEKLİYORUZ"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Manisa'da içme suyu temininin barajlardan sağlanmasının önemini ifade ederek, ilerleyen toplantılarda bu konuda müjdeli haberler almayı beklediklerini söyledi.