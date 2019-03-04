MASKİ Vatandaşın Yanında

Saruhanlı ilçesinde ikamet eden Ali Baltacı, mobil tahsilat uygulaması sayesinde hizmetin ayaklarına kadar geldiğini söyleyerek, büyük bir eziyetten kurtulduklarını belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, sosyal belediyecilik anlayışıyla Manisalı'nın refahını düşünerek hayata geçirdiği hizmetlerini sürdürüyor. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesindeki mobil tahsilat aracı ile hizmet, mahallelerdeki vatandaşın ayağına gidiyor. Bu kapsamda il genelinde olduğu gibi Saruhanlı ilçesinde de mobil tahsilat uygulaması başarıyla sürdürülüyor. Ödeme noktalarına ulaşım zorunluluğunu ortadan kaldıran hizmet, vatandaşın yüzünü güldürüyor.

"Ne zaman bir telefon etsek işimiz çözülüyor"

Saruhanlı'da ikamet eden Ali Baltacı, zahmetsizce işlemlerini yapabildiklerini söyleyerek, memnuniyet duyduklarını ifade etti. Baltacı, "MASKİ tarafından verilen bu hizmet sayesinde artık vezneye gitmek zorunda kalmıyoruz. Bizim gibi belirli bir yaşın üzerindeki insanlar için daha da önemli bir uygulama. Karta yükleme yapmak ya da fatura ödemek eziyet haline gelmiyor. Bundan dolayı çok memnunuz. Ne zaman bir telefon etsek işimiz çözülüyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler