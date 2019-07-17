17.07.2019 16:53
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Maski ve dsi'nin ortak gündemi: Manisa'nın içme suyu kaynakları

Maski ve dsi

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker ve Şube Müdürü Erol Tuncer ile görüşerek ortak yürütülen işlerle ilgili istişarelerde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker'i makamında ağırladı. Görüşmede MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ile DSİ Manisa Şube Müdürü Erol Tuncer de yer aldı.

Kurumların ortaklaşa yürüttüğü çalışmaların görüşüldüğü ziyarette, içme suyu anlamında Manisa'da hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da fikir alışverişi gerçekleştirildi. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa'nın içme suyu noktasında yeraltı su kaynaklarına olan bağımlılığını ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ifade etti. Genel Müdür Başaran, bu konuda önemli ilerlemeler kaydetmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yaparak, yoğun çalışmalarını sürdürdüklerini ekledi.

Kaynak: Bültenler
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, CEO, Güncel

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