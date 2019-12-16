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MASKİ Yönetiminden Albay Sebahattin Kalkan'a Ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik ile birlikte 1.Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Sebahattin Kalkan'a ziyarette bulunarak, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

16.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:51MASKİ Yönetiminden Albay Sebahattin Kalkan'a Ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik ile birlikte 1. Eğitim Tugay Komutanı Sebahattin Kalkan'a ziyarette bulundu. Görüşmede, Manisa'ya yapılan hizmet ve yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

1.Komando Eğitim Tugay Komutanı Sebahattin Kalkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, işbirliğine vurgu yaptı. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran misafirperverliklerinden ötürü Albay Sebahattin Kalkan'a teşekkür ederek, "Görevinizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyor, başarılar temenni ediyorum" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Komando, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

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