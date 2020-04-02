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Masko'dan korona yardımı

Türkiye'de etkisini sürdüren Koronavirüs salgını sebebiyle İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan mobilya kenti MASKO, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları için 300 adet yoğun bakım kıyafeti yaptırdı.

02.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:28
Masko'dan korona yardımı
Türkiye'de etkisini sürdüren Koronavirüs salgını sebebiyle İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan mobilya kenti MASKO, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları için 300 adet yoğun bakım kıyafeti yaptırdı. Ayrıca hastanede tedavi altındaki kişiler içinse 6 Kanepe, 10 Berjer, 200 Yastık, 250 Alez yardımında bulundu.

Masko Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, koronavirüs ile mücadelede hayatları pahasına işlerini devam ettiren sağlık çalışanlarına destek vermenin büyük önem taşıdığını belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın her uyarısına dikkate alarak sağlığımızı ve çevremizdeki insanları korumak adına 'evde kal' çağrısında bulundu. Mutlu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede yönetim olarak ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaya devam edeceklerini belirtti. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Koronavirüs, Masko, Ekonomi
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