Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Maskot polis otizmli Halil'i sevindirdi

Adana'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle oğlu Halil İbrahim'i sevindirmek isteyen anne Havva Orman, polisten yardım istedi.

02.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:00
Maskot polis otizmli Halil'i sevindirdi
Adana 'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle oğlu Halil İbrahim'i sevindirmek isteyen anne Havva Orman, polisten yardım istedi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis ekipleri de maskot polis ile Halil İbrahim'in yanına gelerek oyuncak araba hediye etti.

Korona virüs nedeniyle Adanalı çoğu vatandaş, devletin 'evde kal' çağrısına uyuyor. Bunlardan biri de 7 yaşındaki otizm hastası oğlu Halil İbrahim ile birlikte Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Havva Orman. Oğlunu salgın nedeniyle dışarı çıkartmaktan korkan anne Orman, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde oğlunu sevindirmek istedi. Polisleri çok seven oğlu için polisi arayan anne, 'Oğlum sizleri çok seviyor ve otizm hastası. Bugün otizm günü, evimizin önünden geçip siren çalar mısınız' diye talepte bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis ekipleri ise maskot polis ve ekip aracı ile Halil İbrahim'in yanına geldi. Burada Halil İbrahim ile sohbet edip fotoğraf çekilen ekipler, daha sonra küçük çocuğa oyuncak araba hediye etti.

Anne Havva Orman, gazetecilere yaptığı açıklamada polisin gelmesinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek, "Yurt dışında polislerin hasta bir çocuğun yanına gidip ziyaret ettiğini görmüştüm. Ben de bizim polisimizden talepte bulundum. Onlar da sağolsun benim talebimin çok daha fazlasını yaptılar. Oğlumu sevindirdiler" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Polis, Anne, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Maskot polis otizmli Halil'i sevindirdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs Türkiye’de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
İtalya’daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı Haberler
İtalya'daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor Haberler
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye sonunda bunu yaptı Haberler
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye sonunda bunu yaptı
Taşçıoğlu’nun vefat haberi Bakan’a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş Haberler
Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan'a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüsle mücadele mesajı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı
Türkiye’de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Haberler
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:40: Aydın'da iki belediyenin girişlerine dezenfektan tüneli kuruldu - Haber 19:39: Van Ceza İnfaz Kurumlarında korona virüsü tedbirleri - Haber 19:38: Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu - Haber 19:37: Ukrayna'da koronavirüs tedbirleri - Haber 19:37: Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 79 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 356'ya... - Haber 19:30: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı - Haber 18:56: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Haber 18:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır - Haber 18:22: Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber