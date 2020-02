Maslak'ta gökdelenler arasında bir cennet: limonluk

İSTANBUL'daki Maslak Kasırları, mimari ve tarihi niteliğinin yanı sıra, botanik çeşitliliği ile de görenleri büyülüyor. Kasrın bahçesinde bulunan 'Limonluk' ise ziyaretçilerin büyük beğenisini topluyor.Sultan II. Abdülhamid'in şehzadelik yıllarını geçirdiği Maslak Kasırları, sadece mimari ve tarihi niteliğiyle değil botanik çeşitliliğiyle de görenleri büyülüyor. Kasrın en dikkat çeken noktası, bir kış bahçesini andıran 'Limonluk'. Limonlukta Türkiye 'deki en yaşlı ve orijinal kamelyaların yanı sıra farklı pek çok bitki bulunuyor. Kırmızı, Pembe ve yeşilin her tonunun birbirine karıştığı sera, sadece Türkiye'de değil, yakın coğrafyada da benzeri olmayan bir örnek. İstanbul 'da kışın ziyaret edilebilecek en özel yerlerden biri olan Limonluk, içindeki bitkilerin zarar görmemesi için sürekli belli bir ısı ve nem seviyesinde tutuluyor.ŞUBAT AYINDA KAMELYALAR GÖRSEL ŞOV SUNUYORBüyük bir sera olan Limonluk, Sultan II. Abdulhamid'in botanik merakını gösteren en önemli unsur. Bu limonlukta yılın her ayında farklı bir bitki, görüntüsüyle öne çıkıyor. Sultan II. Abdülhamid'in Uzak Doğu ve Avrupa'dan getirttiği kamelyalar ise özellikle Şubat ayında görsel bir şov sunuyor.HER BİTKİNİN TÜRKİYE'YE GETİRİLİŞ ÖYKÜSÜ BAŞKASultan II. Abdulhamid'in seranın yapılmasında her ayrıntıyı dikkate aldığı ve farklı ağaç türlerinin aynı ortamda yetişmesi için böyle bir sera oluşturduğu biliniyor. Osmanlı arşiv belgelerine göre serada bulunan her ağacın Türkiye'ye getiriliş öyküsü başka. 1876 yılında tamamlanan ve 'limonluk' diye adlandırılan sera, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ender bitkilere ev sahipliği yapıyor. Kamelyalar bu bitkilerin başlıcaları. Çaygiller familyasından olan kamelyaların fitokimyasal (bitkilerde bulunan iyileştirici bileşenler) özelliği olduğu biliniyor. Seradaki ağaçların da görsel niteliklerinin yanı sıra iyileştirici yönleri itibariyle Maslak Kasırları'na getirildiği düşünülüyor. Kamelyalardan başka serada Grolto ve Cycos gibi endemik ağaç örnekleri de yer alıyor. Alternatif tıp alanında büyük önem taşıdığı bilinen bu bitkiler ve sera, yurtiçi ve yurtdışındaki birçok bilim adamının, araştırma ve tezine de konu olmuş durumda. 144 yıldır Maslak Kasırları'nın bahçesinde varlığını devam ettiren Limonluk'ta yer alan bitkilerden bazıları şunlar: Limon ağaçları, Kamelyalar (Camelia sp), Ejder Kanı (Draceana), Dev filkulağı (Alocasia), Latanya Hurması (Latania sp), sikas (Cycas revulata), Ormangülü (Rhododendron sp), Devetabanı (Philodendron sp).Maslak Kasırları'nın Limonluğunun bakımı, muhafazası ve geliştirmesi sorumluluğunu ise, Milli Saraylar İdaresi üstleniyor.