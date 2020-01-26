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Maslak'ta takla atan otomobil hurdaya döndü 1'i ağır, 3 yaralı

Beşiktaş Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

26.01.2020 07:37 | Son Güncelleme: 26.01.2020 07:40
Büyükdere Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Ağacı devirdikten sonra duvara çarparak durabilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Beşiktaş Maslak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak yoldan çıktı. Ağaçları deviren otomobil hurdaya dönerken kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Büyükdere Caddesi üzeri Milli Savunma Üniversitesi önünde saat 06: 30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 BA 5407 plakalı otomobil, Büyükdere Caddesi üzeri Sarıyer istikametine seyir halinde olduğu esnada yoldan çıkarak takla attı. Milli Savunma Üniversitesi'nin duvarına çarpan ve ağacı parçalayarak durabilen otomobil hurdaya döndü. Feci kazada otomobilde 3 kişi yaralandı.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Kazayı gören vatandaşların vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilden çıkardıkları yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı. 3 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bölgede ikinci bir kaza olmaması için önlem aldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
Maslak'ta takla atan otomobil hurdaya döndü 1'i ağır, 3 yaralı

Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Maslak, Güncel

Kaynak: DHA


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