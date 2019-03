Masomo'nun Yeni Ofisinde, Yeni Çalışanlarına Özel Hazırladığı Muhteşem 'Hoş Geldin' Paketi

Kaynak: WebTekno

İzmo Bilişim'in bünyesinden çıkıp global pazara açılan Kafa Topu 2'nin yapımcısı Masomo, geçtiğimiz ay nihai sonuca ulaştırdığı Miniclip birleşmesinin ardından yeni ofisine taşınmıştı. Kardeş şirketimiz, yeni ofisinde ekibine dünya standartlarında konfora sahip bir çalışma ortamı sağlamaya başladı.Mevcut ekibin yanı sıra işe yeni başlayanlar için de çeşitli jestler hazırlayan Masomo yönetimi, kendisine hayran bırakan bir hoş geldin paketi hazırladı:Bir oyun şirketinde çalışmanın avantajını her yerde hissettirecek özel hediyelerin bulunduğu paket, içeriğiyle fazlasıyla motive edici görünüyor:MacBook ProiPadPowerbankUSB bellek App Store hediye çekiNetflix üyeliğiÖzel sağlık sigortasıSpor salonu üyeliğiPolar ve tişörtTermosMugTelefon - tablet tutucuSırt çantasıDefter - kalem ve anahtarlıkDijital Oyun Endüstrisi Terminolojisi kitabıTabii böyle bir hoş geldin paketini gördükten sonra, yeni ofisin nasıl bir çalışma ortamına sahip olduğunu da merak konusu oluyor, doğaldır. Hemen buradan ulaşabileceğiniz resmi Instagram hesabından Masomo ofisinde neler yaşandığını takip edebilirsiniz.Masomo'nun daima güçlü bir ekibi olacak. Eğer kariyer planlarınız arasında oyun sektörünün zirvesindeki bir firmada çalışmak varsa, Masomo'nun güncel iş ilanlarına buradaki LinkedIn sayfasından ulaşabilir, profili de takibe alabilirsiniz.Masomo, her an böyle bir çalışma ortamının hakkını verecek yeni oyunlarıyla karşınıza çıkabilir, takipte kalın : )