20 Mart 2019, 10:00
»»

Masomo'nun Yeni Ofisinde, Yeni Çalışanlarına Özel Hazırladığı Muhteşem 'Hoş Geldin' Paketi

Masomo

Bir süre önce global mobil oyun devi Miniclip bünyesine dahil olan Masomo, 15 Mart'tan bu yana yeni ofisinde faaliyet gösteriyor. Yeni ofisin yanı sıra Masomo; aralarında MacBook Pro, iPad ve Netflix üyeliğinin de bulunduğu eksiksiz bir hoş geldin paketiyle yeni çalışanlarını karşılıyor.

İzmo Bilişim'in bünyesinden çıkıp global pazara açılan Kafa Topu 2'nin yapımcısı Masomo, geçtiğimiz ay nihai sonuca ulaştırdığı Miniclip birleşmesinin ardından yeni ofisine taşınmıştı. Kardeş şirketimiz, yeni ofisinde ekibine dünya standartlarında konfora sahip bir çalışma ortamı sağlamaya başladı.

Mevcut ekibin yanı sıra işe yeni başlayanlar için de çeşitli jestler hazırlayan Masomo yönetimi, kendisine hayran bırakan bir hoş geldin paketi hazırladı:

Bir oyun şirketinde çalışmanın avantajını her yerde hissettirecek özel hediyelerin bulunduğu paket, içeriğiyle fazlasıyla motive edici görünüyor:



MacBook Pro


iPad


Powerbank


USB bellek


App Store hediye çeki


Netflix üyeliği


Özel sağlık sigortası


Spor salonu üyeliği


Polar ve tişört


Termos


Mug


Telefon - tablet tutucu


Sırt çantası


Defter - kalem ve anahtarlık


Dijital Oyun Endüstrisi Terminolojisi kitabı

Tabii böyle bir hoş geldin paketini gördükten sonra, yeni ofisin nasıl bir çalışma ortamına sahip olduğunu da merak konusu oluyor, doğaldır. Hemen buradan ulaşabileceğiniz resmi Instagram hesabından Masomo ofisinde neler yaşandığını takip edebilirsiniz.

Masomo'nun daima güçlü bir ekibi olacak. Eğer kariyer planlarınız arasında oyun sektörünün zirvesindeki bir firmada çalışmak varsa, Masomo'nun güncel iş ilanlarına buradaki LinkedIn sayfasından ulaşabilir, profili de takibe alabilirsiniz.

Masomo, her an böyle bir çalışma ortamının hakkını verecek yeni oyunlarıyla karşınıza çıkabilir, takipte kalın : ) App Store, Teknoloji
Kaynak: WebTekno