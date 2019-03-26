Masquerade Kapılarını Açtı

İstanbul Gayrettepe'de eğlence sektöründe hizmet veren Masquerade Gece Kulübünün işletmecisi Arda Arman Perihan, "Masquerade 7 yılını geride bıraktı ve 8. sezona merhaba dedi. Yaklaşık 2 ay önce mekanda bir yenileme yaptıktan sonra sezona gümbür gümbür bir giriş yaptık." şeklinde konuştu.

"TECRÜBE TERCİH NEDENİ"

İşletmeci Arda Arman Perihan, "1 bin 400 kişiyi burada rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. Haftalık rakamda bu sayı 5 bine kadar çıkıyor. sezonda 400 bin insana hizmet veriyoruz. Çok uzun yıllardır sektörün içerisindeyiz. Masquerade, İstanbul'un gece hayatına yön veren bir işletme. Dolayısıyla tecrübelerimiz, yapmış olduğumuz etkinlikler, konseptlerimiz insanların burayı tercih etmesine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

"SÜRPRİZLER MÜŞTERİLERİMİZİ BEKLİYOR"

Arda Arman Perihan, "Haftanın 6 günü hizmet veriyoruz. Sadece salı günleri kapılarımızı kapatıyoruz. O da özel ve kapalı davetler için oluyor. Pazartesi, perşembe ve pazar günleri arambi konseptiyle müzik yapıyoruz. Cuma, cumartesi hib-pop, Tükçe-yabancı konseptiyle müzik yapıyoruz. Çarşamba geceleri de özel gecelerimiz oluyor. İnsanların bizi takip etmesini istiyoruz. Çünkü onlara özel sürprizlerimiz var." dedi.