Mastercard "Avrupa Siber Dayanıklılık Merkezi" açıyor

Finans şirketi Mastercard , şirketlerin siber dayanıklılığını desteklemek amacıyla kamu, özel sektör ve düzenleyici kurumlar arasındaki iş birliğini artırmayı hedeflediği Avrupa Siber Dayanıklılık Merkezi'ni açacağını duyurdu.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Avrupa'daki ilk siber ve güvenlik merkezi konumundaki Avrupa Siber Dayanıklılık Merkezi, kurumsal dayanıklılığa katkıda bulunacak tarafları ve endüstri kuruluşlarını bir araya getirmeyi hedefliyor.

Buna göre, Mastercard'ın global ekibinden siber ve fiziksel güvenlik uzmanlarının görev alacağı Merkez, bölgedeki tek siber güvenlik merkezi olarak hizmet verecek. Merkez Kanada'nın Vancouver şehrinde açılan Mastercard Küresel İstihbarat ve Siber Merkez'inden farklı olarak, ödeme ekosistemi için siber çözümler geliştirmenin dışında siber, jeopolitik ve fiziksel olmak üzere kurumsal dayanıklılığı etkileyebilecek önemli güvenlik tehditlerine odaklanarak, tehditleri öngörme ve önleme çalışmaları da gerçekleştirecek.

Merkezin faaliyetleri; riskli bölgelerde personelin güvenli şekilde tahliyesinden şüpheli durumların yayılmasını önlemeye, veri sızıntılarını tespit etmekten kötü amaçlı yazılım yükleme girişimine yanıt vermek gibi alanları kapsayacak.

Merkez; Avrupa Merkez Bankası (ECB),Avrupa Siber Suçlar ve Dolandırıcılık Müfettişleri (ECCFI), Europol, Finansal Hizmetler Bilgi Paylaşım ve Analiz Merkezi (FS-ISAC), Interpol, Belçika Merkez Bankası (NBB) ve İngiltere'de Ulusal Suç Ajansı (NCA) ile Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) gibi Avrupa çapında çeşitli ulusal siber istihbarat merkezleri, endüstri grupları, kolluk kuvvetleri ve merkez bankaları ile iş birliği içinde çalışacak.

Böylece veri izleme, tehdit ve fırsat analizi, koordinasyon ve müdahale, raporlama ve bilgi paylaşımı, iş ortaklarının yetenek ve kaynakları konularında küresel en iyi uygulamaları şekillendirmeyi ve hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Aynı zamanda global olaylar, doğal afetler, hizmet ve güvenlik problemleri gibi durumlarda, global gizlilik yasalarından ödün vermeden, daha hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi hedeflenen merkezde bölgedeki kanun uygulayıcı kurumlar ve müşterilerle yakın çalışabilecek. Merkezin, Avrupa'daki kanun yapıcıları ile bu kanunların uygulanmasını sağlayan kurumlar arasındaki bilgi paylaşımını da iyileştirmesi bekleniyor.