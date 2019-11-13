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Mastercard'dan Start Up firmalarına 'ivme' ile destek verdi

Ödeme teknolojileri şirketi Mastercard, 2018 yılında duyurduğu Accelerate Programı ile start-up firmaların ihtiyacı olan kaynaklara ulaşmasını sağlayarak, onların hızlı ve kolay büyümelerine destek veriyor.

13.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:09Mastercard'dan Start Up firmalarına 'ivme' ile destek verdi
– Ödeme teknolojileri şirketi , 2018 yılında duyurduğu Accelerate Programı ile start-up firmaların ihtiyacı olan kaynaklara ulaşmasını sağlayarak, onların hızlı ve kolay büyümelerine destek veriyor.

Mastercard, banka ve ödemeler sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere yönelik verdiği desteği, "Accelerate/ İvme" programı ile tek bir çatı altında topladı. Bu yapılar sayesinde start-up firmaları, Mastercard'ın ekosistemine, müşterilerine ve inovasyonlarına ulaşabiliyorlar.

Program şu yapılardan oluşuyor;

• Fintechlerin global yayılımını hızlandıran Mastercard Fintech Express,

• Fintechlerin Mastercard teknolojisine ve ağına bağlayan Mastercard Engage,

• Fintechlerin işlerini sağlam ve sistematik şekilde büyütmesine yönelik oluşturulan 6 aylık program Mastercard Start Path

• Fintechlerin her ihtiyaçlarına yönelik API'ler sunan Mastercard Developers programlarına ek olarak, Mastercard Accelerate

• Finansal katılımı destekleyen bu programlar ile katılımcılar, Mastercard'ın özel teknolojisini entegre edebiliyor, siber güvenlik hizmetlerinden yararlanabiliyor, yeni müşteriler edinebiliyor ve yeni pazarlara ve segmentlere ulaşabiliyorlar.


- İstanbul

Mastercard, Ekonomi

Kaynak: DHA

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