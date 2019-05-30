Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi

Mastercard, Merkez Bankası'nın "Mastercard Payment Transaction Services'in faaliyet izni kapsamından çıkarılmasını onayladığı" bilgilendirmesinin, Masterpass hizmetinin MPTS'den alınarak Mastercard Europe SA'ya devrini açıklamak amaçlı yapıldığını açıkladı.



MASTERCARD'TAN AÇIKLAMA GELDİ

"Resmi Gazete'de 30 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan, 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri AŞ (MPTS) tarafından yürütülen Masterpass Hizmeti'nin, şirketin talebi doğrultusunda faaliyet izni kapsamından çıkarılmasını onayladığı' haberine istinaden sizlere bilgi vermek isteriz. "Bu bilgilendirme, Masterpass hizmetinin MPTS'den alınarak Mastercard Europe SA'ya devrini açıklamak amaçlı yapılmıştır.

"Öncelikle belirtmek isteriz ki; şu anda Türkiye'de 1500'den fazla iş yerinde nakit ödemeleri dijitale döndürerek hem kayıtlı ekonominin gelişmesine hem de elektronik ticaretin büyümesine destek olan Masterpass'in Türkiye'deki faaliyetleri devam etmektedir.

"Mastercard olarak Masterpass hizmetimizin Türkiye'de ve bölgedeki faaliyet ve yatırımlarının büyüyerek devam edeceğinin altını çizmek isteriz."

Kaynak: DHA