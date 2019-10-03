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Mastercard ve visa libra'ya katılım kararını gözden geçiriyor

Başta Mastercard ve Visa olmak üzere, Facebook'un kripto para birimi Libra'yı desteklediği belirtilen 27 büyük kuruluştan bazılarının konuyu yeniden değerlendirmeye aldığı ileri sürüldü.

03.10.2019 13:41Mastercard ve visa libra'ya katılım kararını gözden geçiriyor
Başta Mastercard ve Visa olmak üzere, Facebook'un kripto para birimi Libra'yı desteklediği belirtilen 27 büyük kuruluştan bazılarının konuyu yeniden değerlendirmeye aldığı ileri sürüldü.
The Wall Street gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Mastercard ve Visa gibi önde gelen finans kuruluşlarının hükümetlerden gelen olumsuz tepkilerin ardından projeyle ilgili tereddüte düştüğü belirtildi.
Düzenleyici kurumların tepkilerinden çekinen bu kuruluşların Facebook'un Libra'yı destekleyen açıklamalar yapmaları talebini geri çevirdiği vurgulandı.
Projeyi ilerletmekte zorlanan Facebook, Libra Derneği çatısı altında topladığı destekçilerin yöneticilerini Washington'da bir toplantıya çağırdı. Libra Derneği'nin yönetim kurulunu atamak ve tüzüğü gözden geçirmek için, şirket temsilcileri 14 Ekim'de de derneğin merkezinin bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanacak.



Mastercard, Facebook, Visa, Ekonomi

Kaynak: DHA

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