Haberler » Magazin » MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı - Magazin

MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

TV8'de ekrana gelen sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de Cemre Uyanık ile beraber finalde mücadele eden Alican Sabunsoy'un yıllar öncesine ait fotoğrafı ortaya çıktı.

07.01.2020 20:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:57

TV8 ekranlarında 2019 yılına damga vuran 'MasterChef 'nin ikincisi Alican Sabunsoy, yarışma sona ermesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sevilen yarışmada Cemre ile beraber finalde mücadele etmeye hak kazanan 28 yaşındaki Alican Sabunsoy'un çocukluk fotoğrafını görenler şaşkınlık yaşadı. doğumlu Alican'ın uzun sarı saçlı olan çocukluk fotoğrafı dikkat çekti.

"AİLEMİ ÇOK SEVİYORUM, BENİ GÜZEL YETİŞTİRDİLER"

Yarışmaya sonradan katılan Sabunsoy, ilk günlerde fazla şans tanınmamasına karşın, ilerleyen haftalarda favoriler arasında yer almıştı.

Geçtiğimiz hafta TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuk olan Alican, "Altı ay önce Adana'da normal, sıradan bir hayat yaşıyordum. Bizim kültürümüz zaten çok güzeldir, ailemize bağlıyız. Ailemi çok seviyorum, beni çok güzel yetiştirdiler" demişti.

"İLK BÖLÜMDE ELENDİM, HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Yarışmaya katılma sürecini anlatan Sabunsoy, " 'da iş bakıyorum, bu sırada MasterChef'ten çağırdılar. Geldim, katıldım, ilk bölümde elendim. Hayal kırıklığı oldu. Tekrar iş aramaya başladım. Üç hafta sonra tekrar çağırdılar. Gece 12'de aradılar, telefonda 'Tamam kabul edildiniz' dendi. 'Tamam, ben finaldeyim' dedim" itirafında bulunmuştu.

Alican Sabunsoy, Adana'dan İstanbul'a geldikten sonra 'MasterChef Türkiye' mücadelesinde tanıştığı fenomen yarışmacı Yasin Obuz'la aynı eve taşınmıştı.

MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

İstanbul, Türkiye, Adana, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
EMRED: ÇOK SEVERİM KENDİSİNİ
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
BANANA DEĞİL MUZ: Herkes Alicana haksızlık yapıldığını yazıyor bakalim alican da aynı şeyi düşünüyor mu? Eğer acun medya imzalı bir programda daha yer alırsa çokta haksızlık yaşamamış demektir. İzleyici de her sene acun medyanin haksızlık yaptığını söylesede izlemeye devam ediyor oda ayrı bir trajedi.
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
YAŞLI KURT: HERKES ÜNLÜ OLMA PEŞİNDE LAN
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
ZİYAA: Kapa çeneni lavuk dürbünlü.
Yayından Kaldır
4 3
SAKARYALI HATUN: Daha çok Alican haberleri gelsin...Lütfeennnn. :)))))
Yayından Kaldır
4 4
Cevap yaz
AVNİ: beni beğenmiyonmusunda alican diyorsun la
Yayından Kaldır
3 1
SAKARYALI HATUN: Gönüllerin şampiyonu gelmiş, hoşgelmiş. :)))))))
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
AVNİ: hoşbulduk bıcırık.iltifatın için teşekkür ederim.bende seni beğeniyorum.
Yayından Kaldır
5 2
Magazin

Son Dakika Haberleri

22:11   Atiye'deki sevişme sahneleri olay olan Melisa Şenolsun, yeni paylaşımlarıyla Instagram'ı salladı - Magazin
20:45   MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı - Magazin
19:46   Miley Cyrus 2020'de yeni şarkılar yayınlayacak - Magazin
19:41   Atiye karakteri nasıl doğdu? Yazar Şengül Boybaş anlattı - Magazin
18:34   Aleyna Tilki, kendi balmumu heykelini dudağından öptü - Magazin
18:25   Ünlü ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Magazin
15:23   Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar'la barıştığı yönündeki iddiaları yalanladı - Magazin
7.01.2020 22:30:09