Haberler » Dünya » MasterChef baş aşçısı Margarita'dan euronews'e özel kuşkonmaz ve çikolata soslu ravioli tarifi - Haber

MasterChef baş aşçısı Margarita'dan euronews'e özel kuşkonmaz ve çikolata soslu ravioli tarifi

Dubai'de açılan MasterChef TV deneyimi restoranı konuklara yarışmayı deneyimleme fırsatı yaşatıyor. Restoranın baş aşçısı Margarita, euronews için kuşkonmaz ve çikolata soslu ravioli (mantı benzeri İtalyan makarnası) hazırladı.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10MasterChef baş aşçısı Margarita'dan euronews'e özel kuşkonmaz ve çikolata soslu ravioli tarifi
En başarılı televizyon programlarından biri olan ve 52 ülkede uyarlanan MasterChef, dünya çapında 250 milyondan fazla insan tarafından izleniyor. 'de açılan MasterChef TV restoranı, konuklara yarışmayı deneyimleme fırsatı yaşatıyor. Dünyada bir ilk olan bu restoran oldukça ilginç bir konsepte sahip. Örneğin bu restorana yemek yemeğe gelenlere 'Gizemli Kutu' (Mystery Box) veriliyor. Tıpkı yarışmada olduğu gibi, konuklardan 35 dakika içerisinde kutunun içinden çıkan malzemelerle orijinal bir yemek hazırlamaları isteniyor.

Restoranın baş aşçısı Margarita, euronews için kuşkonmaz ve çikolata soslu ravioli (mantı benzeri İtalyan makarnası) hazırladı. Şef Margarita'nın 35 dakikada yaptığı bu özel yemeğin tarifi ise söyle Açıklaması
Euronews.com'da Görüntüle

Euronews, Dubai, TV, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

13:31 KKTC'de Burger King, Rum ambargosunu deldi
13:10 Hong Kong 15 sene sonra bütçe açığı verdi, yatırımcılar Tayvan'a kaçıyor
12:55 Yeni Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilk iş olarak Ankara'yı aradı
12:40 Marsilya'daki selde mahsur kalanlara yardım eden helikopter düştü: 3 kişi öldü
12:24 Suriye'de rejim Serakib'i vurdu 2 ölü, 15 yaralı
2.12.2019 13:41:53