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MasterChef Batuhan, Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner'in abisi çıktı

MasterChef Batuhan, Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner'in abisi çıktı. Gerçek, Öner'in abisiyle birlikte çekildiği fotoğrafı 'Farklı yönlere baksak da aynı ananın evlatlarıyız' notuyla paylaştığında ortaya çıktı.

27.10.2019 17:39

Her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen TV8'in sevilen programı Masterchef'e yarışmacı olarak katılan Batuhan, ünlü oyuncu Begüm Öner'in abisi çıktı.

BİRLİKTE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Seksenler dizisinde 'Pastacı Sami'nin kızı Elvan karakterini canlandıran Begüm Öner, abisiyle birlikte çekildiği fotoğrafı "Farklı yönlere baksak da aynı ananın evlatlarıyız" notuyla paylaştı. Bu gerçeği öğrenen sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

YARIŞMADAN ELENDİ

Masterchef Türkiye'nin 2. sezonunda yarışan Faruk Batuhan Öner geçtiğimiz günlerde yarışmaya veda etti. 'El lezzeti yoktur, doğru teknik vardır' sloganıyla yarışmada yer alan Faruk Batuhan Öner, son elemeyi geçemedi.

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR?

33 yaşındaki Faruk Batuhan Öner, İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okudu. Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı. Bir dönem otel ve restoranlarda çalışan Öner, daha sonra bir fast-food zincirinin marka şefi oldu.

MasterChef Batuhan, Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner'in abisi çıktı

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YORUMLAR (1)
MSDS:Güzel kız Allah kocasına ve sevenlerine bağışlasın . .
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