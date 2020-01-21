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MasterChef Cemre ve Alican sevgili mi? Cemre'den dikkat çeken cevap

MasterChef Türkiye'nin finale kalan iki başarılı yarışmacısı Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy arasında sular durulmuyor. Bir takipçisinin "Alican ile sizi çok yakıştırıyorum, aranızda öyle bir şey var mı?" sorusuna Cemre "Görüşmüyorum" yanıtını vererek bir kez daha aralarının kötü olduğunu açıklamış oldu.

21.01.2020 22:03 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:47

Masterchef'te birinci olduktan sonra daha fazla merak edilen Masterchef Cemre'den Alican'la ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

hesabından soru cevap yapan ve bir dönem kavga ettikleri konuşulan Cemre ve Alican arasında sular durulmuyor.

"ALİCAN'LA GÖRÜŞMÜYORUM"

'Alican ile aranız nasıl ben sizi çok yakıştırıyorum ya da öyle bir şey var mı?' sorusuna Cemre'nin verdiği yanıt dikkat çekti. Masterchef Cemre bu soruya 'Görüşmüyorum' yanıtını vererek bir kez daha aralarının kötü olduğunu açıklamış oldu.

CEMRE UYANIK KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor.

Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi.

MasterChef Cemre ve Alican sevgili mi? Cemre'den dikkat çeken cevap

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HABER YORUMLARI (6)
SAKARYALI HATUN:ALLAHIM! Kendim için hiçbir şey istemiyorum,yalnızca anneme zengin ve yakışıklı bir damat kısmet et. :((((
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SAKARYALI HATUN:Alican,senin gibi efendi bi erkek çıkar umarım karşıma...
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SAKARYALI HATUN:Alican, senin gibi efendi biri çıksın, hemen nişanlanırım.Efendi erkekler zor bulunuyor,bu zamanda...
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SAKARYALI HATUN:Adana,ya burdan selamlar,severim Adana,lıları. :)))))))))
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SAKARYALI HATUN:Alican,daha iyilerine layık. :)))))))
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ŞAKİR:Benim favorim Aleyna tilki..!!
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