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MasterChef Cemre kimdir? MasterChef'te 1. olan Cemre Uyanık kimdir?

2019 MasterChef Türkiye yarışması 1.'si Cemre Uyanık oldu. Finalde Alican Sabunsoy ile yarışan Cemre final oyunlarında toplanan puanlar sonucu MasterChef 1.'si oldu. Peki MasterChef'te 1. olan Cemre Uyanık kimdir? MasterChef Cemre kimdir?

30.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:29

İzleyicilerin merakla beklediği MasterChef 2019 finali yapıldı. Cemre ve Alican'ın yarıştığı final sonucunda Cemre 3 puan farkla MasterChef 1.'si oldu. Peki MasterChef Türkiye 1. olan Cemre kimdir? MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık kimdir?

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.

27 yaşındaki Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümü mezunu olan Cemre, küçük yaşlardan itibaren Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade söyleyen MasterChef Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu ifade etti. Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve MasterChef'in14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı. Yarışma sonucunda da 1.'lik ipini göğüsledi.

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MasterChef Cemre kimdir? MasterChef'te 1. olan Cemre Uyanık kimdir?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Gündem, Güncel


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